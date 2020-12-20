مستورد مهدد بالحبس بتهمة مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال 

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر ملف قضية مستورد في العقد الرابع من العمر .

وتم متابعة المعني بتهم مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وذلك بعد استيراده لأنواع مختلفة من الفاكهة دون التصريح بقيمتها الحقيقة أمام مصالح الجمارك.

ومن أجل ذلك تم متابعة المستورد قضائيا، مع تحرير مخالفة جمركية ضده بقيمة 24 مليون سنتيم.

المتهم و بعد مثوله اليوم أمام هيئة المحكمة ، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه و الذي قضى بإدانته بعقوبة عام حبس نافذ.

وبعد إستجوابه من قبل قاضي الجلسة أنكر التهم المتابع بها ، إلا أن قاضي الجلسة واجهته ، بأن قيمة البضاعة التي عيانتها مصالح الجمارك كانت ناقصة مقارنة بما صرح به المتهم.

وقد أكد المتهم ، أن الفواكه وبعد إستيرادها تكون في معظم الأحيان غير مكتملة النضج، وبمجرد بقائها داخل العلب لفترة يزيد حجمها وتنضج.

من جهة أخرى صرح دفاعه أن إدارة الجمارك تعتمد على محضر المعاينة فقط، ولا تراقب الوصولات.

وأوضح الدفاع أن موكله قام بتسديد مبلغ المخالفة و التي قدرت ب 24 مليون سنتيم.

هذا و قد طالب المتهم من هيئة المحكمة بتبرئته من المتابع المتابع بها.

من جهته إلتمس وكيل الجمهورية في حق المتهم تسليط عقوبة عام حبس نافذ ، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار.

قاضي الجلسة قرر النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.