مستوطنون يعتدون على منازل وأشجار الفلسطينيين بنابلس

قام مستوطنون مسلحون بالإعتداء على عدد من منازل الفلسطينيين بجنوب نابلس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، فقد أضرم مستوطنون النار بمنزل وحطموا آخر

وذلك بعد هجوم شنوه على منطقة خالية بين قريتي جالود وقصره جنوب نابلس ظهر اليوم الجمعة.

كما هاجم المستوطنين عددا من المنازل في منطقة خلة الوسطى التي تعتبر خالية، لكون سكانها يقصدونها للتنزه.

كما قاموا بعمليات تخريب واسعة في المناطق.

إضافة إلى ذلك قام مستوطنون بإطلاق النار تجاه الفلسطينين، الذين حاولوا منع المستوطنين من القيام بأعمال تخريبية وإجبارهم على مغادرة المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.