مستوطنون يقتحمون مجددا المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة لقوات الإحتلال

أستأنف المستوطنون اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم الإستفزازية للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشدّدة لقوات الإحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول إعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك قوله.

إنّ 190 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية.

مشيرا إلى أنّ الإقتحامات جرت عبر مجموعات متلاحقة من باب المغاربة، بحراسات مشدّدة من قبل قوات الإحتلال”.

وأضافت دائرة الأوقاف، أنّ المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية وسط محاولات متكرّرة لإقامة شعائر تلمودية في المسجد الأقصى المبارك”.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، أكّدت أنّ المسجدالأقصى , هو الحرم القدسي الشريف.

بجميع الطرق المؤديّة إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من

عقيدة كل المسلمين.

ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

و حذرت الدائرة من اتخاذ أي قرار” من شأنه أن يلغي إسلامية المسجد الأقصى المبارك.

ومن مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة.

وما تقترفه من انتهاكات بحق هذا المسجد، وذلك بتغطية وحماية من شرطة الإحتلال والسياسيين.