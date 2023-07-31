مست 2589 مواطنا و 255 منزلا.. الحرائق تتلف 8128 هكتار بالبويرة

صرح والي البويرة، اليوم الإثنين، أن عملية الإحصاء الرسمية في البويرة كشفت إتلاف الحرائق الأخيرة لحوالي 8128 هكتار .

وأشار الوالي أن الحرائق مست 2589 مواطنا و 255 منزلا متضررا في ولاية البويرة.

وثمن والي البويرة، عبد الكريم لعموري، المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين. والمتدخلين في سبيل السيطرة على الوضع وتجاوز الأزمة، بفضل الفعالية والتواجد الميداني.

كما جدد الوالي تأكيده على أن الدولة الجزائرية ستتكفل بكل المتضررين من مختلف الجوانب. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

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