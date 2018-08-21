مسجد الجزائر الأعظم نموذج للعلاقات المميزة بين الجزائر والصين

الشركة الدولية للبناء والهندسة الصينية التي تنجز مسجد الجزائر الأعظم هي إحدى الشركات الكبرى التي تتعهد بمشروعات دولية عالميا.

وتلعب الشركة دورا مهما في توفير المساعدات أوالخدمات التي تقدمها الصين لدول أخرى في البناء والتجديد للبني التحتية.

وتعكس المشروعات التي تنفذها الشركة في أفريقيا خاصةً في شمالها، إلى حد ما، التبادلات الثنائية المميزة بين الصين والجزائر.

وتعهدت الشركة الصينية بمشروع بناء المسجد الأعلى في أفريقيا،وتتميز مئذنة المسجد الأعلى في العالم بطولها نحو 206 أمتار.

واعتمادها الاسلوب العربي الجزائري الجميل، وهي مكونة من 44 طابقا، اثنان منها تحت الأرض و42 على الأرض.

مما يجذب ملايين من الزائرين والمسلمين لزيارتها.

كما تتعهد الشركة بمشروع كبير آخر هو الجناح الجديد للمطار الدولي هواري بومدين الذي يتضمن مركز الطاقة وعماراتين رئيسيين.