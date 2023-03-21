مسجد باريس: الخميس أول أيام شهر رمضان في فرنسا

أعلن مسجد باريس في بيان له، أن الخميس 23 مارس سيكون أول أيام شهر رمضان في فرنسا.

ويأتي هذا خلال اجتماع اللجنة الدينية في الجامع الكبير بباريس، اليوم الثلاثاء.

وبعد الاطلاع على الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر، حددت الهيئة اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 1444 / هـ-2023 في فرنسا الخميس 23 مارس 2023.

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