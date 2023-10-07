مسجد باريس الكبير.. صورة الإسلام تضررت كثيرا بسبب الريط الزائف

اجتمع، اليوم السبت، عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين محمد حفيز، بالمسجد عدد من المشايخ وممثلي مساجد وجمعيات إسلامية بأوروبا. هذا الاجتماع يأتي في سياق إطلاق مبادرة مسجد باريس لتأسيس جمعية « تحالف المساجد و جمعيات و قيادات المسلمين بأوروبا.

كما تهدف هذه المبادرة إلى توحيد جهود المسلمين في أوروبا والعمل بروح من المسؤولية. والتماسك لمواجهة التحديات التي يعيشها الإسلام والمسلمين في هذه القارة. وحسب ما جاء في كلمة عميد مسجد باريس٬ فإنّ عمل التحالف سيرتكز في بدايته على تعزيز التعاون. والتنسيق بين المساجد و الجمعيات الإسلامية. وكذا تطوير استراتيجيات تفعيل دور المسلمين الإيجابي في المجتمعات الأوروبية.

ويعكس هذا الاجتماع اهتمام القائمين على الدين الإسلامي والمسلمين بالتواصل والتشاور. من أجل تعزيز الفهم المشترك بين مختلف الجهات الإسلامية في القارة. كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التضامن والتعاون في هذا السياق.

و في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها العميد تحدث فيها عن أهداف هذا الاجتماع. حيث قال “نجتمع اليوم لنحدد معالم هيئة نتقاسمها جميعا وبنسب متساوية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المنشودة ألا”. و”تحالف المساجد والجمعيات وممصلين المسلمين في أوروبا”.

كما أكد في كلمته على التحديات التي يواجهها الإسلام و المسلمين مشيرا إلى وجوب مواجهتها ” بروح السمؤولية والتماسك”. موضحا أنّ ” صورة الإسلام تضررت كثيرا بسبب الريط الزائف بين الإسلام و بين العنف”. و”التطرف بكل أنواعه و بالتالي الخوف و النفور من هذا الدين”.

ومن جهتهم، عبر الأعضاء المؤسسون لهذه الجمعية القادمون من 17 عشر بلد أوروبي٬ عن ترحيبهم و دعمهم للمبادرة. و أكدوا على أهمية وضع الإسلام في البلدان التي يعيشون فيها و تأكيدهم على التفاعل الإيجابي في المجتمع.