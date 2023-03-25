مسجد باريس الكبير.. لهذا السبب أقيمت صلاة الجمعة 3 مرات

توافد، أمس الجمعة، عشرات المصلين على مسجد باريس في أول جمعة من شهر رمضان الكريم. وحسب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن المسجد استقبل عدد كبير من المصلين فاق طاقته. ما اضطر الكثيرين للاصطفاف أمام مدخل المسجد وانتظار دورهم في الصلاة.

وحسب فيديو نشره أحد أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا، في أحد المجموعات خاصة بهم، فإن مسجد باريس شهد توافد الكثير من المصلين لأداء صلاة الجمعة على غير عادته.

كما يظهر في الفيديو، جموع المصلين أمام مدخل المسجد في طابور طويل ينتظرون دورهما لأداء صلاة الجمعة. وقال صاحب الفيديو، إن هؤلاء لا ينتظرون دورهم للحصول على صدقة رمضان، وإنما ينتظرون دورهم لأداء صلاة الجمعة.

وصرح صاحب الفيديو، إنه أول مرة يرى هذه الأعداد الكبيرة لأداء صلاة الجمعة في باريس. حيث شبه الأمر بتوافد الكثيرين لأداء صلاة العيد.

وأضاف أن المصلين الذين قدموا متأخرين قليلا قبل موعد الصلاة وجدوا باب المسجد مغلقا وطوابير طويلة تنتظر دورها لأداء الصلاة، قائلا “ما شاء الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين”.

أقيمت على 3 دفعات..

وحسب منشور الشاب المقيم بفرنسا، فإن الصلاة بجامع باريس أقيمت على ثلاث دفعات. حيث قال أنه كان من بين الدفعة الثانية التي ستؤدي الصلاة فيما سيكون فوج ثالث يؤدي الصلاة بالنظر لتوافد الكثيرين.

وشبه انتظار الكثيرين لأداء صلاة الجمعة بصلاة العيد وقال أن الذين تعودوا على صلاة العيد في باريس يعرفون هذه الأجواء جيدا.