مسجد باريس الكبير يعلن غدا أوّل أيام رمضان 

أعلن مسجد باريس الكبير، مساء اليوم الجمعة، أن أوّل أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا، سيكون يوم غد السبت، الموافق لـ أول مارس 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية في الجامع الكبير بباريس. وبعد الاطلاع على الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر. حددت الهيئة اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 1446 هـ/ 2025 في فرنسا، السبت أول مارس 2025.

وبالمناسبة، تقدم عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيظ، بأطيب تمنياته وتهانيه للمسلمين بحلول الشهر الفضيل. داعيا إياهم إلى عيش شهر الصيام في التقوى والتضامن والوئام .