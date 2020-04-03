مسجد باريس.. تحديد تاريخ ليلة الشك لترقب هلال رمضان المبارك

أعلن مسجد باريس، اليوم الجمعة، أن ليلة الخميس الموافق لتاريخ الـ 23 أفريل المقبل ستكون موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المبارك.

وبذلك سيكون أول أيام رمضان الكريم بفرنسا يوم الـ 24 أو 25 أفريل المقبل.