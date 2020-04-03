مسجد باريس.. تحديد تاريخ ليلة الشك لترقب هلال رمضان المبارك

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مسجد باريس.. تحديد تاريخ ليلة الشك لترقب هلال رمضان المبارك
بقلم فوزية مسعدي

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