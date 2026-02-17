مسجد باريس يعلن غدا الأربعاء أوّل أيام رمضان المبارك

أعلن مسجد باريس، في بيان له، أن يوم غد الأربعاء 18 فيفري 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا.

وجاء في بيان للمسجد، أن لجنته الدينية اجتمعت مساء الثلاثاء 17 فيفري، الموافق لـ29 شعبان 1447هـ، حيث تم الاعتماد على المعطيات الفلكية وعمليات رصد هلال شهر رمضان لتحديد بداية الشهر الفضيل.

ودعت إدارة المسجد جميع المسلمين في فرنسا إلى التمسك بروح الوحدة والتآخي. متمنية أن يعاش شهر الصيام والقيام في إيمان عميق، يسوده الخير والكرم والانسجام مع سائر مكونات المجتمع.

وفي ختام البيان، ابتهلت إدارة المسجد إلى الله تعالى أن يتقبل الصيام، ويغمر عباده برحمته ونعمه. وأن يعمّ السلام كل ضحايا العنف والمرض والظلم عبر العالم.