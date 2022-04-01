مسجد باريس يعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

أعلن مسجد باريس، في بيان له، ان غدا السبت سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا.

وبذلك يبدأ المسلمون في فرنسا غدا أول أيام الصيام في شهر رمضان .

وكانت عدد من الدول العربية والإسلامية قد أعلنت عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة، ليكون يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويتعلق الأمر بكل من قطر والإمارات، المملكة العربية السعودية، الكويت والبحرين، بالإضافة إلى مصر، فلسطين، الأردن والعراق.

وفي المقابل أعلنت اليابان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشعبان، ويوم الأحد أول أيام رمضان في هذه الدول.