مسجد باريس يعلن موعد عيد الأضحى المبارك.. وهكذا ستكون صلاة العيد

أصدر مسجد باريس الكبير بيانًا أعلن فيه أن يوم الأربعاء 28 جوان هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في فرنسا.

ووفقا للبيان، فإنه تقرر أداء صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 جوان على مرتين بمسجد باريس.

وستقام الصلاة الأولى الساعة 7:30 صباحًا. بينما الصلاة الثانية ستقام الساعة 8:15 صباحًا.

ويأتي اعتماد تنظيم صلاتين بسبب الأعداد الكبيرة من المصلين المنتظرة يوم العيد المبارك.

ودعا مسجد باريس من جميع المسلمين في فرنسا الامتثال للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بطقوس التضحية بالأغنام، والتي يجب أن يؤديها الوفد في الأماكن المناسبة.

وفي الأخير، تقدم الجامع الكبير بباريس بأطيب تمنياته لمسلمي فرنسا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.