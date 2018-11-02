مسجون يهدد بإضراب عن الطعام للمطالبة بالإستفادة من العفو الرئاسي

طالب مسجون من مدينة القل في سكيكدة وهو رب أسرة يدعى “عبد الكريم بغلول” رئيس الجمهورية ووزير العدل بالتدخل لتمكينه من الإستفادة من قرار العفو الرئاسي.

حيث ناشد المسجون في شكوى تحوز النهار على نسخة منها رئيس الجمهورية بصفته القاضي الاول في البلاد ووزير العدل.

التدخل من أجل تمكينه من الإستفادة من قرار العفو الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية منذ الخامس جويلية الماضي.

على إعتباره إستوفى كل الإجراءت والتدابير القانونية اللازمة لدى قاضي تنفيد العقوبات الشكوى دائما قبل ان يتفاجاء بانه غير معني بهذا القرار لاسباب لا تزال غير مبرر رغم ان حكمه نهائي.