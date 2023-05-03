مسح شامل لحاملي مشاريع طائرات “درون”

أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة مسحا شاملا لأصحاب المشاريع والمبتكرين. في مجال الطائرات المسيرة “درون”، التي تلعب دورا هاما في مكافحة حرائق الغابات.

وحسبما أعلنته مديرة الحاضنات في الوزارة، نسيمة أرحاب لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى. أن “الوزارة تقوم بمسح شامل لأصحاب هذه المشاريع (الدرون) والمبتكرين في هذه التكنولوجيا والتكنولوجيات الأخرى”.

كما لفتت إلى وجود نماذج حية عن إنتاج وابتكار “درون” جزائرية لمكافحة الحرائق. من خلال مؤسسات ناشئة، نوادي علمية وجامعات تعمل على تطوير هذه التقنيات. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تمكين هذه الأطراف من الاتصال مع الإدارات والمؤسسات الوطنية المختصة.

وكشفت أرحاب أن اللجنة الوطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة، مشروع مبتكر أو حاضنة. سجلت منذ استحداثها، قبل حوالي سنتين ونصف، حوالي 5000 طلب علامة، فيما قامت بمنح 1400 علامة “والرقم مرشح للارتفاع”.

ومن بين 1400 مؤسسة تحصلت على العلامة، استفادت أكثر من 150 منها من تمويل. وفق المديرة التي لفتت إلى أن هذا العدد دليل على أن “الانتقاء دقيق جدا”. ويخضع إلى معايير مرتبطة بالابتكار والمقاربة الاقتصادية لكل لمؤسسة.

أما بالنسبة للمؤسسات التي لا تحصل على تمويل، فيتم توجيهها نحو الحاضنات التي ارتفع عددها من 14. قبل بعث الوزارة إلى 94 حاضنة عمومية وخاصة حاصلة على العلامة”.