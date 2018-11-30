مسدوة: الأرض تكشف أسرارها في سطيف

نشر سفير الجزائر في باريس عبد القادر مسدوة على صفحته الرسمية في تويتر عن الاكتشاف الاثري الاخير بسطيف.
وقال انه اثبت ان الانسان وجد في المنطقة منذ 2.4 مليون سنة.
وكتب مسدوة: كشفت الأرض عن سر علمي مهم يتعلق بتاريخ ووجود الحياة البشرية بعد اكتشاف الاثري.
يعود تاريخه إلى حوالي 2.4 مليون سنة إلى موقع ما قبل التاريخ في عين بوشرية بسطيف.
Le sol 🇩🇿 révèle un secret scientifique important concernant l'histoire et l'existence de vie humaine après la découverte d'outils en pierre taillée datant d'environ 2,4 millions d'années dans site préhistorique de Aïn Boucherit (#Sétif). #Découvrez_Algerie #Algérie #Algeria pic.twitter.com/NwBFHYDLwt
— Abdelkader Mesdoua (@ambalgeriefr) November 30, 2018
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