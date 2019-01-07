دعا فارس مسدور الخبير الإقتصاد وأستاذ الإقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبليدة، إلى إستغلال الفوائض المالية لشركة سوناطراك لإمتصاص البطالة.

وذلك من خلال توسيع دائرة نشاطها وتوفير مشاريع إستثمارية، تكون تابعة لها مباشرة أو مشاريع جديدة، فلماذا لا تكون لسونطراك مثلا شركة نقل كبيرة.

وأوضح مسدور، الذي نزل ضيفا على حصة نقاش على المباشر عبر تلفزيون “النهار”، بأنه لا شيء يمنع سوناطراك من الإستثمار في مشاريع خارج نشاطها لتوظيف الشباب.

وقال مسدور بأنه يمكن لسوناطراك القيام بهذه المشاريع عن طريق الشباب عبر المناولة، كإنشاء مشاريع للإطعام المدرسي مثلا.

وخاطب مسدور وزير الداخلية نور الدين بدوي، قائلا “إن الأمر بين أيدينا ووما نحتاجه هو قرار سيادي قوي جدا”.

وجاء تصريح مسدور على خلفية ما قاله بدوي، بأنه لا يمكن توظيف كل شباب وخريجي الجامعات بسوناطراك.