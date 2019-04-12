مسدور: لا بد من تسريع وتيرة دراسة ملفات الفساد لاسترجاع الأموال المنهوبة

دعا أستاذ الإقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبليدة فارس مسدور، إلى تسريع وتيرة دراسة ملفات الفساد لاسترجاع الأموال المنهوبة قبل تهريبها.

وقال مسدور، إنه لا بد من التفريق بين رجال الأعمال الفاسدين، ورجال الأعمال النزهاء، لأن هناك من رجال الأعمال،

من لا يمتلك دولارا واحدا في الخارج، وهؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوة لغيرهم من باقي رجال الأعمال.

وأضاف مسدور بأنه لا بد من عرض ملفات الفساد على مختصين للبحث عن كل صغيرة وكبيرة.

وقال إن الأموال لا زالت تهرب إلى اليوم، فهؤلاء لا يخافون لا القضاء والجيش ولا حتى الحراك الشعبي.