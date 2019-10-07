مسدور: هناك منتسبين لأحزاب تم تعيينهم أعضاء في لجان سلطة الانتخابات بالبلديات

تقدم الراغب في الترشح، فارس مسدور، بشكوى رسمية،لدى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تتعلق بالعراقيل والخروقات التي لاحظوها على مستوى البلديات.

وقال مسدور ، إن أول إشكال هو فرض الحضور الشخصي للمرشح، مشيرا إلى أن الأمر يكاد أن يكون مستحيل.

وأضاف المتحدث، أن التعيينات المتعلقة، بالسلطة المحلية لتنظيم الانتخابات، تمت بأساليب لاتعكس نية أن تكون الرئاسيات نزيهة وشفافة.

وأشار، خبير الإقتصاد، إلى أن هناك رؤساء بلديات يعينون بالهاتف من يريدون أن يكونوا أعضاء في اللجنة المحلية لتنظيم المحليات.

وقال مسدور، إنه يرفض الأمر رفضا قاطعا، حيث من المفترض أن يكون المجتمع المدني والحراك جزء لا يتجزأ من هذه الترشيحات.

وكشف المتحدث، أن في بعض الولايات، تم تعيين أناس مرفوضين شعبيا، مشيرا إلى أن بعضهم ينتمون إلى أحزاب كانت تشكل كتلة قوية من قبل.