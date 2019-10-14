مسدور: يجب عرض قانون المحروقات للنقاش الجماعي وحكومة بدوي ليست مخولة لإصداره

طالب المترشح للرئاسيات فارس مسدور بضرورة عرض قانون المحروقات للنقاش الجماعي ودراسته.

ووصف مسدور مشروع قانون المحروقات،بأنه قانون شكيب خليل،مضيفا أن الحكومة التي أصدرته هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها عرض قانون مهم مثل هذا.

وشدد مسدور على أن عرض مشروع القانون محل الجدل، هو من اختصاص رئيس الجمهورية الجديد.

وفي موضوع آخر، قال مسدور أنه مصرّ على إتمام السباق الرئاسي، على الرغم من العراقيل التي تواجهه.

غير أن المتحدث هدد بالانسحاب إذا ما إذا تواصلت هذه العراقيل، مشددا في نفس الوقت على أنه جمع ما مقداره 60 بالمائة من التوقيعات المطلوبة.

وبشأن ما يواجهه من انتقادات،قال مسدور أنه يتحدث بالملايير، على اعتبار أن مساحة الجزائر تساوي مساحة 25 دولة بكل مدخولها القومي ولكن يراد تسميتنا بـ”الفقاقير”،يضيف المتحدث.

وأكد مسدور على ضرورة تعديل بنود قانون الأسرة، خاصة ما تعلق بشطر الخلع، لأنه تسبب حسبه في خراب بيوت 78 ألف عائلة سنويا.

أما بخصوص التجربة الديمقراطية التونسية، فقد قال مسدور أنه ينبغي الاستفادة منها في الجزائر عن طريق قبول الآخر ونشر قيم التسامح.