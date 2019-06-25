مسدور: 50 ألف إطار جزائري تقلدوا مناصب المسؤولية يحملون الجنسية الفرنسية

قال أستاذ الإقتصاد الإسلامي بجامعة سعد دحلب بالبليدة فارس مسدور، إن تقريرا فرنسيا نشر بأحد القنوات الجزائرية تحدث مؤخرا

عن 50 ألف إطار سامي جزائريّ، تقلدوا مناصب المسؤولية منذ الإستقلال، كانوا يحملون الجنسية الفرنسية.

وتساءل مسدور الذي نزل ضيفا على حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”، حول ولاء هؤلاء المسؤولين مزدوجي الجنسية،

هل سيكون لبلدهم أم لهذه الدول التي يحملون جنسياتها، خصوصا وأن عديد الوزراء كانوا يحملون جنسيات ثانية، ويبنون مستقبلهم

ومستقبل أبنائهم خارج الجزائر، حيث تأكد ذلك مع مرور الوقت.