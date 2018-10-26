مسدوي: “نطالب الوزارة بالتدخل لحل مشكل تأشيرة المنتخب الوطني”

الرياضة
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مسدوي: “نطالب الوزارة بالتدخل لحل مشكل تأشيرة المنتخب الوطني”
بقلم كريم.تيغرمت

دعى رئيس الإتحاد الجزائري للكاراتي، سليمان مسدوي، وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، للتدخل لحل مشكل التأشيرة، التي يعاني منها المنتخب الوطني.

وصرح سليمان مسدوي، لتلفزيون “النهار”: “نحن على أبواب البطولة العالمية المقررة بإسبانيا، والمنتخب الوطني لم يحصل بعد على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا”.

وأضاف: “قدمنا ملف على مستوى وزارة الشباب والرياضة، وملف آخر للجنة الأولمبية، ولم نتلقى أي رد ايجابي لحد الساعة”.

وتابع: “كرئيس اتحادية، أطلب من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، تخصيص مكتب لدراسة ملفات تأشيرة الرياضيين اللذين يمثلون الجزائر”.

يذكر أ، البطولة العالمية للكاراتي، المقررة بإسبانيا، ستنطلق فعالياتها في السادس نوفمبر المقبل، وستدوم إلى غاية الـ11 من ذات الشهر”.


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