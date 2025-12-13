مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تشارك رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, في أشغال الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ووفقا لبيان ذات الهيئة هذه الدورة تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة ما بين 15 و19 ديسمبر 2025 .

وستترأس سليمة مسراتي خلال مشاركتها في هذه الدورة وفدا هاما يضم ممثلين عن مختلف القطاعات.

ومن المنتظر ستناقش هذه الدورة، العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة.

وسيكون ذلك بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد.