مسرحية “أرلوكان، خادم سيدين” تبهر جمهور أوبيرا الجزائر

تم سهرة امس بالعاصمة، بحضور جمهور غفير،عرض مسرحية ” أرلوكان، خادم سيدين”.

هذه الكوميديا الشعبية الايطالية الشهيرة التي تتميز بسذاجة وحيلة ولباقة أشخاصها المتنكرين.

وتم عرض هذا العمل الكوميدي الذي أخرجه جيورجيو شتريهلير 1921-1997 المقتبس عن نص كتبه في 1745 كارلو غولدوني 1707-1793.

وتروي المسرحية قصة كلاريس, ابنة التاجر الثري بانتلون، التي تحضر

لزفافها مع سيلفيو، نجل الدكتور لومباردي.

وقد نجح الكوميديون الخمسة عشر كشركاء حقيقيين في لعب أدوار هذه المسرحية.

مرفوقين في تنقلاتهم على الخشبة بستة موسيقيين كانوا يؤدون معزوفات في الاوقات المهمة من المسرحية التي تجاوب معها الجمهور بقوة.

وكتب في الوثيقة حول عرض المسرحية أن أرلوكان هو ارث من التقاليد الثقافية الايطالية.

بمظهر عالمي ينتمي الى العالم الاكاديمي و الاحساس الشعبي في آن واحد”.

و للعلم فان المسرحية الكوميدية ” أرلوكان خادم سيدين” التي سبق و أن

عرضت سنة 2005 بالمسرح الوطني الجزائري.

تم عرضها في اطار البرنامج الثقافي الايطالي ” ايطاليا، ثقافة، ميديتيرانيو” تحت اشراف وزارة الثقافة و بالتنسيق مع أوبيرا الجزائر.