مسرحية “الكوكب العملاق”.. كائن فضائي يخترق بسكرة ويغزو العاصمة بعد 86 ساعة

تقترح مسرحية “الكوكب العملاق”على مشاهديها وصول كائن فضائيً الى مدينة بسكرة ومحاولة غزوه العاصمة محدثا حالة من الطوارئ.

ويأتي ظهور الكائن الفضائي في المسرحية الجديدة التي انتجها مسرح بسكرة الجهوي، أين تبنى المنتج أحمد خوصة فكرة استقدام الكائن الفضائي المثير للجدل إلى عاصمة الزيبان، بغرض إنقاذ الأرض التي تشكو إمعانًا في تدمير البيئة واستنزاف توازنات الكوكب الأخضر بآفة التلويث.

الفكرة التي طرحها “رشيد شبلي”، وعالجها دراميًا رابح هوادف، استثمرها المخرج محمد إسلام عباس بشكل فرجوي أخّاذ مع فريق شاب، وسط تأثيث سينوغرافي للأكاديمي سليمان بدري وتصميم كوريغرافي للفنان رياض بروال وتلحين الأغاني للمبدع فؤاد ومان، مع حضور الريجيسور وتقني الصوت عبد المجيد رحمون، وتقني الإضاءة صالح صبطي، والريجيسور عبد الغني عريفي.

وسيكون مسرحية “الكوكب العملاق” على الركح زوال هذا الثلاثاء 10 مارس الجاري على الساعة 14.00 سا بالقاعة الكبرى “مصطفى كاتب” للمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشتارزي بالجزائر العاصمة.

كما يكون العرض الثاني للأطفال في رصيد مسرح بسكرة الجهوي هذا العام، يراهن على طليعة من الممثلين المبتدئين وهم محمد خرشوش، لزهر رحماني، إلهام رحماني، سفيان سرسوب، إيمان حفيان، عماد الدين مقداد، سارة عبد الحفيظ ومحمد قطاف.