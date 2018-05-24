مسرحية “النار في لاقار” تعرض بقسنطينة

عرضت ليلة أمس مسرحية “النار في لاقار” على ركح المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني بقسنطينة.

حيث رصدت التناقضات المتواجدة في المجتمع الجزائري ووجه دعوة من أجل تقبل الآخر رغم الاختلاف.

وعلى مدار ساعة نجح بطلا هذا العمل الذي أنتجه مسرح قسنطينة بالاشتراك مع جمعية الفنانين الأحرار.

والذي يندرج عرضه في إطار البرنامج التنشيطي المسطر من طرف إدارة المسرح بمناسبة الشهر الفضيل.

في صنع أجواء من الإمتاع و الفرجة علاوة على الترويح عن محبي الفن الرابع الذين كانوا متواجدين بقاعة العرض.

وقد تفاعل الجمهور بالتصفيق لهذا العمل الذي فضل مخرجه محمد الطيب دهيمي توظيف اللغة الدارجة البسيطة في حوارات الممثلين.

مع الاعتماد على الأضواء و المؤثرات الصوتية لتعويض النقص العددي للممثلين.

وخلال المناقشة التي تلت العرض، أوضح المخرج بأنه لطالما رغب في خوض تجربة إخراجية مع فئة الشباب.

متمنيا استمرارها في أعمال أخرى معتبرا إياها تجربة من نوع خاص.