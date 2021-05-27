مسرحية جديدة.. عرض آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم غدا

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن مفاجأة سارة لمحبي الممثل المصري الراحل ​سمير غانم.

وسيتم عرض آخر أعمال الممثل الراحل وهي مسرحية “​الزهر لما يلعب​”، يوم الجمعة على منصة “شاهد”.وصور سمير غانم، والذي رحل عن عالمنا قبل أسبوع، المسرحية، قبل وفاته، ولم تعرض من قبل.

وكتب آل الشيخ، على صفحته بتويتر: “برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة mbc العملاقة على شاهد.. يوم الجمعة، إن شاء الله آخر الأعمال التي لم تعرض للفنان الكبير الراحل سمير غانم رحمه الله”.