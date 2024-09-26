“مسرحية كاسيت” تفتك 4 جوائز في مهرجان الأسكندرية الدولي المسرحي

إفتكت مسرحية كاسيت عن المسرح الجهوي لڨالمة 4 جوائز في مهرجان الأسكندرية الدولي المسرحي بمصر في طبعته 14.

كما نالت الجائزة الاولى عن جائزة الحلول الخلاقة مسرحية كاسيت

بينما تحصل الممثل عريبي حمدي جائزة أحسن ممثل ثاني.

في حازت مسرحية كاسيت جائزة أحسن مكياج، وأيضا جائزة أحسن موسيقى الجائزة الاولى.

وتدور أحداث مسرحية كاسيت التي أخرجها فخر الدين لونيس من مسرح ڨالمة الجهوي واقتبس من مسرحية ”رحلة حنظلة من الغفلة الى اليقظة ” للكاتب المسرحي السوري الراحل سعد الله ونوس (1941-1997)، في شخصية الهادي الذي يعيش في مجتمع لم يستطع التأقلم فيه ليجد نفسه مسجونا دون أن يعلم السبب وبعد خروجه من السجن قوبل برفض زوجته وعائلته له ليواجه مصاعب الحياة ويدخل في دوامة البحث عن أسباب ما يحدث له ليتأكد في النهاية أنه هو نفسه السبب فيما حصل له.