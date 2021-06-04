مسرح الشباب ببومرداس يخلد الراحلة فتيحة بربار في طبعته الأولى سبتمبر المقبل

أعلنت جمعية المنارة الثقافية لقورصو في ولاية بومرداس، عن تنظيم الطبعة الأولى من الأيام الوطنية لمسرح الشباب شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم خلاله تخليد ذكرى الفنانة الراحلة فتيحة بربار.

وأوضح بيان الجمعية أن هذه المبادرة، تأتي تكريمًا لهذا لاسم الفني الكبير في مجال المسرح والسينما. وهي ابنة المنطقة وتركت بصمتها في العمل الدرامي الجزائري.

وحسب البيان، من بين شروط المشاركة في المسابقة أن يكون العمل من إبداعات الشباب تمثيلًا وإخراجًا وأيضًا السينوغرافيا والكتابة الدرامية. ولا تتعدى أعمارهم الـ35 سنة، وحددت الجمعية آخر أجل لاستلام الملفات الفاتح أوت 2021.

ومن بين الشروط الأخرى أن لا يتعدى عدد أفراد الفرقة المشاركة الـ8 ولا تقل مدة العرض عن 60 دقيقة. وستتحمل إدارة المسابقة نفقات الإقامة مدة التظاهرة.