مسرح بسكرة يفتتح الأحد تربصا تكوينيا عبر 5 ولايات

يفتتح مسرح بسكرة الجهوي، اعتبارًا من يوم الأحد، تربصًا تكوينيًا متخصصًا في فنون العرض عبر شراكة ثقافية تشمل خمس ولايات بالجنوب الشرقي بسكرة، غرداية، الأغواط، ورقلة والوادي.

في سابقة فريدة من نوعها تشهدها الجزائر، ستكون بداية التربص التكويني الطويل المدى بولايتي غرداية والأغواط، عبر عملية انتقاء لمواهب ذات باع في فنون الإخراج والتمثيل والكتابة الدرامية والسينوغرافيا.

وفي تصريحات خصّ بها “النهار أونلاين”، أبرز أحمد خوصة مدير مسرح بسكرة الجهوي أنّ التربص التكويني أتى تتويجًا لتوليفة تشاركية بين ركح عاصمة الزيبان مع دار الثقافة لولاية بسكرة ومديرية الثقافة لولاية غرداية، إضافة إلى داري الثقافة لولايتي ورقلة والوادي.

ونوّه خوصة إلى أنّ التربص التكويني سيحظى بإشراف أسماء مميّزة في سماء المسرح الأكاديمي، يتقدمهم المخرج المخضرم مالك العقون، والدكتور محمد بوكراس، إضافة إلى الممثل والمخرج المتمرّس محمد إسلام عباس، والسينوغرافي الفذّ عبد الرحمن زعبوبي صاحب تجربة تربو عن ربع قرن في مجال تصميم الفضاءات الركحية.

وسيستمرّ التربص إلى سبتمبر 2021، ويشتمل على خمس مراحل واعدة، يراهن عليها مسرح بسكرة الجهوي لتنمية الإبداع المسرحي لدى طلائع الجيل الجديد، والإسهام في إعداد أطر مسرحية قادرة على التفاعل وممارسة ثقافة الحوار والتواصل، وتشجيعهم على ممارسة المسرح لأجل تطوير قدراتهم وزيادة تجربتهم، لتكوين نخبة تثري مراكحات الحركة المسرحية الجزائرية.

يُشار إلى أنّ مسرح بسكرة الجهوي تأسس في 2014، علماً أنّ الحركة المسرحية في عاصمة الزيبان عريقة، وتعود إلى زمن الشاعرين الشهيرين “محمد الأمين العمودي” و”محمد العيد آل خليفة” في منطقة اشتهرت بظاهرة “شايب عاشوراء” التراثية.