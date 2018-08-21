مسرح “عبد القادر علولة” بوهران ينضم الى المنظمة الدولية “طريق الحرير” 

انضم المسرح الجهوي لوهران “عبد القادر علولة” الى المنظمة الدولية للمسارح المتواجد مقرها بالصين.

هذه المبادرة ستسمح للمسرح الجهوي لوهران بتعزيز عملياته في مجال التكوين وتدعيم مكانته على المستوى الدولي.

ويعد المسرح الجهوي لوهران ثاني مؤسسة جزائرية بعد المسرح الوطني “محيي الدين بشطارزي” التي تنضم الى منظمة “طريق الحرير”.

تجمع المنظمة 44 بلدا من القارات الخمس.

انضمام المسرح يأتي عقب مشاركته في لقاء بين مسؤولي المسارح الصينية ونظرائهم من المسارح العربية الذي أقيم بين 28 جويلية المنصرم و3 أوتالجاري بمدينة غوانزو.

وسيتم قريبا إدراج بطاقة فنية للمسرح الجهوي لوهران مرفقة بصور وبرامج النشاطات في الموقع الالكتروني لطريق الحرير.

مما يتيح إبراز أكثر الفن الرابع الجزائري على الصعيد الدولي.

وسيمكن التعاون مع الشركاء الصينيين من تعزيز أكثر لقدرات وكذا الجانب التقني للفنانين الجزائريين الشباب في مجال الأداء على الركح.