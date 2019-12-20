مسرح قسنطينة يشهد توقف العرض الشرفي لمسرحية “لعبة العرش”

توقف العرض الشرفي الأول لمسرحية “لعبة العرش” للمسرح الجهوي لقالمة بعد 40 دقيقة من بداية عرضه مساء أمس الخميس.

وقد وقع هذا الطارئ عندما تعرض الممثل محمد زياية لوعكة صحية، على المسرح الجهوي “محمد الطاهر فرقاني” بقسنطينة.

ويؤدي زياية، دور الملك في هذا العمل المسرحي الجديد للمسرح الجهوي “محمود تريكي” بقالمة، في إنتاجه لسنة 2019، والمقتبس من قصة للكاتب البلجيكي ميشال دي جيلدرود.

وتجسد هذه المسرحية التي كتب نصها رابح هوادف وأخرجها محمد إسلام عباس مملكة تسودها خبايا وأسرار الملوك وصراعاتهم داخلها في أجواء من الفتن والمكائد.