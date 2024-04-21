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الرياضة

مسعودان: “الفاف من حقها التنديد ورفض الأمور الاستفزازية من نهضة بركان”

بقلم كريم تيغرمت
مسعودان: “الفاف من حقها التنديد ورفض الأمور الاستفزازية من نهضة بركان”
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أكد العوض السابق للرابطة المحترفة، كمال مسعودان، بان الفاف لها كامل الحق في رفض الأمور الأستفزازية التي أقدم عليها فريق نهضة بركان المغربي.

وقال مسعودان، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “الفاف باعتبارها البلد المستضيف من حقها أن تندد وترفض أي شعارات دينية، سياسية أو جغرافية”.

كما أضاف: “منتخب المغرب هو الممثل الرسمي لبلده، إلا أنه لا يضع هذه الخريطة على قمصانه في المنافسات الدولية”.

وأردف: “المادة 4 من القانوني الأساسية لـ”الفيفا” و”الكاف”، تمنع التشهير بشعارات تسيئ للبلد، الفرد، أو المجموعة، من حيث الجغرافية، السياسة، أو العرق”.

وختم العضو السابق للرابطة المحترفة، كمال مسعودان، مؤكدا: “من حق الجزائر رفض هذا الأمر الاستفزازي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/PpoVB
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