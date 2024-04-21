مسعودان: “الفاف من حقها التنديد ورفض الأمور الاستفزازية من نهضة بركان”
بقلم كريم تيغرمت
أكد العوض السابق للرابطة المحترفة، كمال مسعودان، بان الفاف لها كامل الحق في رفض الأمور الأستفزازية التي أقدم عليها فريق نهضة بركان المغربي.
وقال مسعودان، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “الفاف باعتبارها البلد المستضيف من حقها أن تندد وترفض أي شعارات دينية، سياسية أو جغرافية”.
كما أضاف: “منتخب المغرب هو الممثل الرسمي لبلده، إلا أنه لا يضع هذه الخريطة على قمصانه في المنافسات الدولية”.
وأردف: “المادة 4 من القانوني الأساسية لـ”الفيفا” و”الكاف”، تمنع التشهير بشعارات تسيئ للبلد، الفرد، أو المجموعة، من حيث الجغرافية، السياسة، أو العرق”.
وختم العضو السابق للرابطة المحترفة، كمال مسعودان، مؤكدا: “من حق الجزائر رفض هذا الأمر الاستفزازي”.
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