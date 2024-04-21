مسعودان: “”الكاف” متواطئ مع لقجع في قضية فريق نهضة بركان”

أكد العضو السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم، كمال مسعودان، تواطئ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، في قضية فريق نهضة بركان.

وصرح مسعودان، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “من الناحية القانونية الفيدرالية الجزائرية من حقها أن تستنكر، وترفض، ما قامت به بعثة فريق نهضة بركان المغربي”.

كما أضاف: “الكاف متواطئة مع الرئيس الأسبق لنادي بركان، فوزي لقجع، وهذا بالنظر للقوانين الواضحة،والتي تدعم قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وأوضح مسعودان: “المادة 4 من القانوني الأساسية لـ”الفيفا”، و”الكاف”، تمنع التشهير بشعارات تسيء للبلد، الفرد، أو المجموعة من حيث الجغرافية، السياسة، أو العرق”.

وأردف: “رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، متواطئ مع لقجع حتى في قضايا سياسية من قبل، بسعيهم من قبل لاقصاء الصحراء الغربية، من التواجد في “الكاف””.

وتابع كمال مسعودان: “فوزي لقجع، أظهر مجددا، بأنه يسيطر على “الكاف”، وله اليد العليا فيها، والأساليب التي يستعملها للحصول على كل هذا التأييد، والتواطئ، معروفة”.