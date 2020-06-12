مسعودان: “لهذا السبب لم تصدر بعد لجنة الإنضباط قرارها في قضية حلفاية”

اعتبر عضو الرابطة المحترفة لكرة القدم، جمال مسعودان، أن عدم كشف لجنة الإنضباط، عن قرارها في قضية رئيس وفاق سطيف، فهد حلفاية، يعود لتزامن القضية مع التحقيقات القضائية.

وصرح جمال مسعودان، لتلفزيون “النهار”: “تأخر لجنة الإنضباط في إصدار قرارها في هذه القية، يعود ربما لتزامنه مع التحقيق الذي باشر فيه القضاء”.

وأضاف عضو الرابطة المحترفة لكرة القدم: “لجنة الإنضباط ستتخذ قرارها في الشق الرياضي، بكل استقلالية”.

وأوضح جمال مسعودان، أن هذه القضية، تتضمن اجرائين، الإجراء الجنائي الذي يتواجد على مستوى العدالة، والإجراء الرياضي الذي يعود فيه القرار للجنة الإنضباط المستقلة تماما في قراراتها.