مسعودان : ” ليس لدي أي دخل في قضية ملال وهذا ما قلت له..”

أكد عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “جمال مسعودان” أنه لا يملك أي علاقة فيما يخص قضية رئيس شبيبة القبائل شريف ملال الذي تواجد في غرف تغيير الملابس خلال مواجهة الكاناري وأهلي برج بوعريريج بالرغم من العقوبة المسلطة عليه من طرف الرابطة.

وفند مسعودان في تصريح للنهار أون لاين أنه حاول التوسط لدى محافظ اللقاء من أجل السماح له بالتواجد في غرف تغيير الملابس قائلا:

” في الحقيقة أنا أصلا لم أكن متواجدا في الملعب ولم أكن حتى متواجدا بمدينة برج بوعريريج، ولم أتوسط لملال مع محافظ اللقاء”.

وأضاف:” صحيح أن ملال إتصل بي وقلت له أن القانون واضح ولا يجب عليك أن تدخل إلى غرف تغيير الملابس”.