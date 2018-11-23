مسعودان مُتهم بإختراق القانون في قضية ملال !!

كشفت مصادر مؤكدة للنهار أن عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “جمال مسعودان” حاول الدوس على القانون في قضية ملال.

وذلك من خلال السماح لرئيس شبيبة القبائل بالدخول إلى أرضية الميدان أمسية اليوم الجمعة في لقاء الكناري ضد أهلي البرج.

وحاول عضو الرابطة التوسط لدى محافظ اللقاء للسماح لملال بالدخول رغم العقوبة المسلطة عليه من لجنة العقوبات.

ورفض محافظ اللقاء الأمر جملة وتفصيلا حيث أبلغ عبد الكريم مدوار بما حاول “مسعودان” القيام به.

هذا كما توضح أيضا الوثيقة أدناه أن محافظ اللقاء إستنجد برجال الشرطة لإخراج رئيس شبيبة القبائل من الملعب.