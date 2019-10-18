مسعودان يطالب زطشي بالتدخل لإنقاذ الرابطة

دعا عضو الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، جمال مسعودان، رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، للتدخل، لإصلاح الوضع في الرابطة المحترفة.

وصرح جمال مسعودان، للإذاعة الوطنية: “على رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، التحرك لإنقاذ الوضع بالنظر لما يحدث في الرابطة”.

وأضاف: “يجب إعادة الأمور إلى نصابها في بيت الرابطة الوطنية لكرة القدم، قبل تفاقم الوضع والوصول إلى ما لا يحمد عقباه”.

وكان جمال مسعودان، وجه العديد من الإنتقادات لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بخصوص طريقة التسيير.