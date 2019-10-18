مسعودان يوجه إتهامات لمدوار وإبنه

الرياضة
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مسعودان يوجه إتهامات لمدوار وإبنه
بقلم إسماعيل عشاش

وجه النائب السابق لرئيس الرابطة الوطنية جمال مسعودان، إتهامات خطيرة لعبد الكريم مدوار وطريقة تسييره لشؤون الهيئة التي يُشرف عليها.

وأوضح مسعودان في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة بأن الرجل الأول في “لاليغ”، يتصرف وكأن الأخيرة ملك له.

وقال :”لقد حول الرابطة لملكية خاصة، ويقوم فيها بما يراه مُناسبا حسب وجهة نظره فقط”.

ليواصل :”إنه يستغل الممتلكات العمومية، بدليل أن سيارة الرابطة يستعملها إبنه دون وجه حق”.

وشدد الرئيس السابق لأهلي برج بوعريريج على أن مدوار، يسير بالرابطة الى الهاوية إن واصل بنفس هذه السياسة.


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