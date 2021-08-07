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الرياضة

مسعودي: “انطلاق أشغال مركز التحضير هو أحسن هدية في مئوية المولودية”

بقلم كريم.تيغرمت
مسعودي: “انطلاق أشغال مركز التحضير هو أحسن هدية في مئوية المولودية”
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اعتبر رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر، تركي مسعودي بأن اعلان انطلاق أشغال مركز التحضير، هو أحسن هدية تقدم في مئوية الفريق.

وصرح مسعودي، لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لي أحسن تشريف، وأحسن هدية تقدم للمولودية في الذكر المئوية لتأسيسها هو انطلاق أشغال مركز التحضير”.

وسجل رئيس النادي الهاوي، حضوره اليوم السبت، بزرالدة، أين تم منح اشارة انطلاق أشغال مركز تدريب وتحضير الفريق.

وتواجد إلى جانب تركي مسعودي، العديد من مسؤولي الفريق، واللاعبين السابقين، بالإضافة لمسؤولي شركة سونطراك.

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