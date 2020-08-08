مسعودي: “راسلنا رئيس الجمهورية للإستفادة من ملعب الدويرة”

كشف رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر، تركي مسعودي، أنه قام رفقة إدارة فريقه بتقديم طلب رسمي لرئيس الجمهورية من أجل الإستفادة من ملعب “الدويرة” الجديد.

وصرح تركي مسعودي، لتلفزيون “النهار”: “قمنا بمراسلة كتابية لرئيس الجمهورية، من أجل الإستفادة من الملعب الجديد بالدويرة، كما تحدثت مع مستشار الرئيس في هذا الخصوص”.

وأضاف: “ملعب الدورية، يعد مطلب أنصار الفريق، ومن حق المولودية المطالبة بملعب خاص بها، كونها عميد الأندية الجزائرية”.

وتابع تركي مسعودي: “أتمنى أن تكون هذه هي المهمة الجديدة للإدارة الجديد للفريق، ليكون بذلك هذا الملعب مكسب للنادي، بعد مركز تدريب الفريق بزرالدة، الذي اتخذت فيه أول الخطوات”.