مسعودي: “سوناطراك تعدت على حق النادي الهاوي”

إتهم رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر، تركي مسعودي، شركة “سوناطراك”، بالتعدي على حقوق النادي الهاوي، مؤكدا لجوئهم للقضاء لإسترجاع حقوقهم.

وصرح تركي مسعودي، في حوار لقناة “النهار”: “النادي الهاوي بصدد مقاضاة الشركة المالكة للفريق، لإستغلالها شعار وألوان النادي، دون أي إتفاق مسبق مع النادي الهاوي”.

وأضاف رئيس النادي الهاوي للعميد: “هم ينشطون حاليا خارج القانون، لأن ألوان وشعار المولودية، هو ملك النادي الهاوي، وأنصار الفريق”.

وتابع: “لم يتم استشارة المكتب التنفيذي، في أي قرار، لهذا اتخذنا الإجراءات اللازمة لإسترجاع حقوق الفريق، وأنصاره”.