مسعودي: ” صفقة لعمارة الأغلى على وجه الأرض ويقولك ماشي من جيب المولودية” !

إنتقد رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر تركي مسعودي التسيير العشوائي للمدير الرياضي كمال قاسي السعيد بعد إبرامه صفقات خيالية من خزينة “سوناطراك”.

وتحدث تركي مسعودي في تصريح للنهار أون لاين عن الإستقدامات التي قام بها المدير الرياضي كمال قاسي السعيد خلال الميركاتو الشتوي قائلا:

“قاسي السعيد يقول عرق جبيني..ومذا عن “الدوبل بريم” التي تتقاضاها في الفريق وأنت جالس في مكتبك؟، ويقول أنني أقتصد من أجل الفريق، في حين أنه قام بأغلى صفق على وجنه الأرض، حيث كلفت صفقة لعمارة 21 مليار، ونفس الشيء مع المدافع مرواني، ويقول أنها ليست من جيب المولودية”.

“قاسي السعيد يقول أنه يحب المولودية..لكن من يحب الفريق لا يمكنه أن يقاضيه في أروقة المحاكم، وأنا أملك الدليل أين تحصل 595 مليون بعدما أقاله بوملة”.