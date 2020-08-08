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مسعودي: “مئوية المولودية ستكون عرس كبير يليق بهذه المناسبة”

الرياضة
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مسعودي: “مئوية المولودية ستكون عرس كبير يليق بهذه المناسبة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائري، تركي مسعودي، أن تحضيرات كبيرة تجري على قدم وساق، من أجل انجاح احتفالية الفريق بالمئوية.

وصرح مسعودي، لتلفزيون “النهار”: “هناك لجنة مختصة تعمل على تسطير برنامج كبير ومتنوع، احتفالا بمئوية الفريق”.

وأضاف: “العديد من الناس تركز فقط على مباراة كبيرة في كرة القدم بهذه المناسبة، نحن نفكر أولا في لم شمل جميع أبناء الفريق من مسيرين واللاعبين القدامى”.

وأردف: “راسلنا العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة للمشاركة في مئوية الفريق، قصد انجاح هذا العرس، والمفاوضات لازالت جارية”.

وتابع تركي مسعودي: “سنعمل على أن يكون هذا الحدث عرس كبير، يليق بمولودية الجزائر وبهذه المناسبة، بحضور جميع المسيريين واللاعبين من جميع فروع النادي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=866488

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