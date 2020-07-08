مسعودي: “مشروع مركز تكوين المولودية ببن عكنون كان الهدف منه سياسيا”

الرياضة
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مسعودي: “مشروع مركز تكوين المولودية ببن عكنون كان الهدف منه سياسيا”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر، تركي مسعودي، أن مشروع مركز تكوين العميد، ببن عكنون، كان الغرض منه سياسيا، بعيدا عن الرياضة.

وصرح مسعودي لتلفزيون “النهار”: “مشروع مركز التكوين ببن عكنون، لا يملك أي قاعدة أو وثائق، وكان سينجز على أرض ملك للبلدية”.

وأضاف: “هذا المشروع كانت يستهدف به أغراض خفية، سياسية، بعيدة تمام عن الرياضية، بدليل أنه اليوم تم إزالة حتى حجر الأساس الذي تم وضعه”.

وتابع تركي مسعودي: “كان من المفروض إقامة هذا المشروع في زرالدة، أين يملك الفريق قطعة أرضية موثقة، منحت لنا من طرف الدولة”.


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