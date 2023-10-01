مسعودي: “مفاوضاتنا مع سونطراك تسير في الطريق الصحيح”

أكد رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر، تركي مسعودي، بأن المفاوضات مع شركة سونطراك، لتوقيع الاتفاقية بين الطرفين تسير في الطريق الصحيح.

وصرح مسعودي، لتلفزيون “النهار”: “مفاوضاتنا مع شركة ذات الأسهم للعميد، تسير في الطريق الصحيح”.

كما أضاف: “هناك اختلاف فيما تعلق بالمبلغ المالي المقترح للنادي الهاوي، ونعمل على ايجاد أرضية اتفاق”.

وتابع تركي مسعودي: “نطمح أن تسير كل فروع مولودية الجزائر على نفس المنوال، وتحظى بنفس الاهتمام، لتكون المولودية في أعلى مستوى”.