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الرياضة

مسعودي: “مفاوضاتنا مع سونطراك تسير في الطريق الصحيح”

بقلم كريم تيغرمت
مسعودي: “مفاوضاتنا مع سونطراك تسير في الطريق الصحيح”
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أكد رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر، تركي مسعودي، بأن المفاوضات مع شركة سونطراك، لتوقيع الاتفاقية بين الطرفين تسير في الطريق الصحيح.

وصرح مسعودي، لتلفزيون “النهار”: “مفاوضاتنا مع شركة ذات الأسهم للعميد، تسير في الطريق الصحيح”.

كما أضاف: “هناك اختلاف فيما تعلق بالمبلغ المالي المقترح للنادي الهاوي، ونعمل على ايجاد أرضية اتفاق”.

وتابع تركي مسعودي: “نطمح أن تسير كل فروع مولودية الجزائر على نفس المنوال، وتحظى بنفس الاهتمام، لتكون المولودية في أعلى مستوى”.

رابط دائم : https://nhar.tv/7Jonn
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