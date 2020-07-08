مسعودي: “من حق الأنصار المطالبة برحيل سوناطراك لكن بشرط”

الرياضة
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مسعودي: “من حق الأنصار المطالبة برحيل سوناطراك لكن بشرط”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر، تركي مسعودي، أنه من حق أنصار الفريق مطالبة شركة سوناطراك بالرحيل، كون هذه الأخيرة لم تقدم أي شيء ملموس للنادي.

وصرح مسعودي، لتلفزيون “النهار”: “بعد سوء التسيير الذي شهدنا من قبل، من حق جمهور مولودية الجزائر، المطالبة بمغادرة شركة سوناطراك، لأنها لم تقدم أي شيء”.

واشترط مسعودي: “قبل رحيل شركة سوناطراك، عليها أن تبني مركز تكوين، ومقر النادي، وأن تضمن مشروع على المدى البعيد للفريق، لضمان استمرارية في أحسن الظروف”.

وتابع تركي مسعودي: “حتى مسؤولي سوناطراك، أبدوا في عديد المناسبات رغبتهم مغادرة النادي، والبقاء كممول فقط، لكن هذا ليس في صالح المولودية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=849864

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