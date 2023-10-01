مسعودي: “نطمح في ضمان المولودية مشاركة في المنافسة القارية”

ثمن رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر، تركي مسعودي، الانطلاقة الموفقة، مبديا أمله بتأهل الفريق لاحدى المنافسات القارية.

وصرح مسعودي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا قام بانتدابات صفية نوعية وفي المستوى”.

كما أضاف رئيس النادي الهاوي للعميد: “نتمنى أن يحقق الفريق في الموسم الجاري احدى المراكز الثلاثة الاولى في ترتيب البطولة”.

وتابع تركي مسعودي: “نأمل أن تضمن المولودية مشاركة في احدى المنافسات الإفريقية في المسوم المقبل”.