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مسعودي: “هذه هي الأسباب التي حرمت المولودية من تتويج قاري جديد”

الرياضة
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مسعودي: “هذه هي الأسباب التي حرمت المولودية من تتويج قاري جديد”
بقلم كريم.تيغرمت

أبرز تركي مسعودي، رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر، الأسباب التي جعلت الفريق يغيب عن التتويجات القارية منذ سنوات.

وصرح تركي مسعودي، لتلفزيون “النهار”: “غياب مولودية الجزائر عن التتويجات الإفريقية، يعود بالدرجة الأولى لغايب الاستقرار في إدارة الفريق”.

وأضاف: “بالإضافة لذلك هناك عدة عوامل أخرى، كعدم امتلاكنا لملعب، مركز تدريب، وعدم وجود خارطة طريق”.

يذكر أن أول وآخر تتويج لمولودية الجزائر، برابطة أبطال إفريقيا يعود لسنة 1976، ومحليا يعود آخر لقب بطولة لسنة 2010، وكأس الجمهورية سنة 2016.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=866596

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