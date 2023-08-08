مسعودي يتجه لخوض تجربة إحترافية جديدة في تركيا

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، عن إقتراب اللاعب السابق لشبيبة الساورة ونادي كورتري البلجيكي الحالي، بلال مسعودي، عن خوض تجربة جديدة في تركيا.

وحسب الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، فإن الجناح الجزائري بلال مسعودي، غادر أمس الإثنين، صفوف فريقه كورتري، لإتمام صفقة إنتقاله لنادي جوزتبه التركي الناشط في الدرجة الثانية.

وأوضح المصدر، أن الناديان كورتري و جوزتبه توصلا لإتفاق يقضي بإعارة اللاعب الجزائري، لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء.